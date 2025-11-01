Власти усилят патрули в Белгороде из-за обвиняемого в убийстве военного
В Шебекинском и Белгородском районах Белгородской области усилят патрулирование улиц военной полицией для поимки военного, которого подозревают в убийстве и который сбежал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе заседания областного правительства.
Накануне поздно вечером из-под стражи сбежал военнослужащий Алексей Кострикин, осужденный на 7,5 лет колонии строгого режима за тяжкое преступление. По версии следствия, в октябре этого года Кострикин проник в дом в поселке Новая Таволжанка, где убил хозяина и изнасиловал его супругу. После задержания против него было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании.
Белгородское издание «Фонарь» сообщало, что преступление произошло в ночь на 29 октября. По данным издания, погибший — 56-летний сотрудник одного из крупных предприятий города Шебекино, его пострадавшая жена работает учительницей.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с побегом принимаются все возможные меры. Он отдал распоряжение о немедленной мобилизации сил самообороны и народных дружин в Белгороде, Яковлевском, Белгородском и Шебекинском округах для помощи полиции.
