В Белгородской области сбежал обвиняемый в убийстве военный

В Белгородской области накануне вечером сбежал обвиняемый в тяжких преступлениях военный, Гладков поручил усилить патрули. СК сообщал о задержании рядового, обвиняемого в убийстве и изнасиловании в Новой Таволжанке

В Белгородской области сбежал военный, обвиняемый в тяжких преступлениях, принимаются меры для его обнаружения и поимки, объявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областного правительства. Видео доступно на странице главы области во «ВКонтакте».

Побег военнослужащий совершил накануне поздно вечером, рассказал Гладков, добавив, что после этого разговаривал с главой белгородского управления МВД Василием Умновым. В связи с происшествием принимаются «все меры», однако губернатор поручил «по возможности усилить количество задействованных в этом сотрудников с целью максимально быстрой поимки».

«Уважаемые главы, в первую часть — город Белгород, Яковлевский округ, Белгородский район, Шебекинский округ, поручение [начальнику управления региональной безопасности] Евгению Васильевичу Воробьеву на личный контроль исполнения: поднять всю самооборону, поднять все ДНД (добровольные народные дружины. — РБК), выйти на взаимодействие с отделениями полиции», — сказал Гладков.

Если преступника не поймают до наступления ночи, то военная полиция должна усилить патрулирование в ночной период, особенно в Шебекинском и Белгородском районах и в Белгороде, добавил губернатор.

30 октября пресс-служба белгородского управления Следственного комитета сообщила, что военные следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина. По данным следствия, в октябре 2025-го он убил владельца дома в поселке Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области, изнасиловал его жену и скрылся с места преступления.

Местонахождение Кострикина установили «в считаные часы», его задержали. Уголовное дело возбудили по п. «е» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). Следствие ходатайствовало о его аресте.

Белгородское издание «Фонарь» писало, что преступление произошло в ночь на 29 октября. По данным издания, погибший — 56-летний сотрудник одного из крупных предприятий города Шебекино, его пострадавшая жена работает учительницей.