Общество
0

Сбежавшего военного проверят на причастность к еще одному убийству

Сбежавшего военного Кострикина проверят на причастность к новому убийству
Следственный комитет проверяет сбежавшего рядового Кострикина на причастность к новому убийству в Белгородской области. Преступление совершено 3 ноября, возбуждено уголовное дело
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября жителя Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу», — говорится в сообщении.

В конце октября в пресс-службе белгородского управления Следственного комитета сообщили, что военные следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении Кострикина. Его задержали и возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование).

По данным белгородского издания «Фонарь», преступление произошло в ночь на 29 октября. «Фонарь» пишет, что погибший — 56-летний сотрудник одного из крупных предприятий города Шебекино, его пострадавшая жена работает учительницей.

1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства заявил, что военный, обвиняемый в тяжких преступлениях, сбежал. Глава региона отметил, что в Шебекинском и Белгородском районах усилят патрулирование улиц военной полицией для его поимки.

Гладков сообщил, что в связи с побегом принимаются все возможные меры. Он отдал распоряжение о немедленной мобилизации сил самообороны и народных дружин в Белгороде, Яковлевском, Белгородском и Шебекинском округах для помощи полиции.

