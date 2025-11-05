 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0
Эксклюзив

Митрополит Иларион заявил о травле в Чехии и письмах о ruská špíno

Митрополит заявил, что при правительстве Фиалы подворье РПЦ сталкивалось с постоянной травлей, а чешская пресса начала писать о санкциях с того момента, как его перевели служить в храм в Карловых Варах
Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев)
Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Подворье Русской православной церкви в Чехии жило и живет в атмосфере постоянной травли, заявил митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев). Так он прокомментировал РБК готовность уходящего правительства Петра Фиалы ввести против него санкции, о которой сообщил Dennik N.

Митрополит заявил, что при правительстве Петра Фиалы подворье РПЦ сталкивалось с постоянной травлей: например, был лишен вида на жительство настоятель подворья протоиерей Николай Лищенюк, а чешская пресса писала, что церковь в Карловых Варах «использовалась российскими агентами для тайных встреч и операций по влиянию, направленных на дестабилизацию ЕС». «Были предприняты попытки отъять храм у Русской церкви, но это не удалось благодаря тому, что храм был переведен в собственность Венгерской епархии», — рассказал митрополит.

«Тема санкций против меня звучала в чешской печати с того самого момента, как храм в Карловых Варах был определен местом моего служения. За прошедшие десять месяцев я совершил в нем 77 богослужений. Храм постоянно наполняется людьми — и по воскресеньям, и по будням. Каждый день храм посещают туристы и паломники. Это живой и активный центр духовной жизни. Но кампания в прессе в течение всего этого времени не прекращается», — указал он.

Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона
Политика
Андрей Бабиш

Публикацию о якобы связях митрополита с ФСБ Deník N сопроводил фотографией с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана 2 февраля 2022 года во время вручения Илариону ордена Александра Невского. «Это главный компромат и главное «доказательство». После этой публикации я получаю по электронной почте вот такие сообщения: Táhni z Česka ty ruská špíno! Убирайся из Чехии, русская сволочь!» — рассказал он.

«Уходящая власть будет действовать еще две-три недели. Как видно из публикаций в прессе, она очень спешат принять решение до своего ухода с политической сцены. Согласно Deník N, она заручились в этом поддержкой избранного премьера Андрея Бабиша. Насколько эти сведения достоверны, станет ясно в ближайшие дни», — заявил митрополит.

Митрополит Иларион с 1995 по 2022 год возглавлял отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В июне 2022 года он заявил, что его отстранение от руководства ОВЦС РПЦ связано с общественно-политической ситуацией. Затем Иларион возглавил Будапештско-Венгерскую епархию, но в 2024 году Синод РПЦ сместил его и с этой должности, а также с поста председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Тогда же его перевели служить в храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

В чешском правительстве не стали подтверждать или опровергать информацию Dennik N о возможных санкциях в отношении Илариона. Лидер победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш заявил изданию, что поддерживает такую инициативу, но отметил: пока эти полномочия находятся у действующего правительства республики.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Чехия митрополит Иларион травля санкции РПЦ
