Война санкций⁠,
0

Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона

Будущий премьер Чехии Бабиш поддержал идею санкций против митрополита Илариона
Сюжет
Война санкций
Митрополит Иларион после обвинений в домогательствах оставил управление епархией РПЦ в Венгрии и уехал служить в храме в чешских Карловых Варах. Как утверждает Dennik N, Прага планирует ввести против него национальные санкции
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: David W Cerny / Reuters)

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев), прежде управлявший Будапештско-Венгерской епархией РПЦ, может быть включен в санкционный список, заявил лидер победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш.

Как утверждает Dennik N со ссылкой на источники, в Чехии считают, что он связан с российскими спецслужбами, в связи чем уходящее правительство Петра Фиалы планирует ввести против него национальные санкции. Причем, отмечает издание, у митрополита есть венгерское гражданство.

В правительстве не стали подтверждать или опровергать эту информацию, отметив, что внесение Илариона в список не исключено. «Я не хочу публично обсуждать включение кого-либо в санкционный список», — сказал министр по делам Европы Мартин Дворжак.

Бабиш заявил изданию о поддержке идеи ввести санкции против митрополита, но подчеркнул, что пока эти полномочия находятся у действующего правительства республики.

Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров
Политика
Юлия Свириденко

Митрополит Иларион с 1995 по 2022 год возглавлял отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В июне 2022 года он заявил, что его отстранение от руководства ОВЦС РПЦ связано с общественно-политической ситуацией. «Было сказано только то, что этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», — объяснял он решение РПЦ.

Затем Иларион возглавил Будапештско-Венгерскую епархию, но в 2024 году Синод РПЦ сместил его и с этой должности, а также с поста председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Его перевели служить в храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

Смещение было связано с обвинениями в домогательствах, которые выдвинул бывший келейник (помощник) Георгий (по паспорту Джордж) Сузуки. Иларион отверг обвинения и назвал их попыткой «состричь деньги». По словам Иллариона, однажды Сузуки отъехал в Японию, а вскоре после этого митрополит обнаружил пропажу ценных вещей из сейфа. По его словам, причастность Сузуки подтвердилась записью с камер видеонаблюдения, полиция взяла отпечатки пальцев и пробы ДНК, а затем объявила Георгия Сузуки в розыск. Тот не стал отрицать, что «взял» из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму €30 тыс.

Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
РПЦ митрополит Иларион Чехия Андрей Бабиш Петр Фиала
