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Падение режима Асада ,  
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«Хайят Тахрир аш-Шам» заблюрила Бербок на фото со встречи в Дамаске

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Hayat Tahrir Al-Sham / Reuters
Фото: Hayat Tahrir Al-Sham / Reuters

В социальных сетях группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии, заблюрили на фотографиях главу немецкого МИДа Анналену Бербок, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv.

Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы, в том числе права женщин, с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада. После переговоров в социальных сетях ХТШ были опубликованы четыре фотографии, на которых лицо главы МИД Германии и еще двух, предположительно, переводчиков, оказались заблюрены, а Барро — нет, отмечает N-tv.

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Анналена Бербок, Жан-Ноэль Барро и Ахмед аль-Шараа в Дамаске, Сирия

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Сирия Германия Хайят Тахрир аш-Шам Анналена Бербок Дамаск фотографии
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