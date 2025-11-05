 Перейти к основному контенту
0

Краснов назвал одну из проблем судебной системы России

Краснов: одна из проблем судов в России  — недостаток единства правоприменения
Недостаток единства в правоприменении — важная проблема судебной системы, считает Краснов. Суды могут придерживаться противоположных подходов, а множественные пересмотры актов не повышают уважение к судебной власти, отметил он
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: пресс-служба Верховного Суда России)

Одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. Об этом заявил председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

«Что касается авторитета судебной системы, на мой взгляд, одна из актуальных проблем, требующих повышенного внимания, — по-прежнему недостаточный уровень единства правоприменения», — сказал Краснов.

Противоречивые и, порой, прямо противоположные подходы судов при рассмотрении дел, продолжают встречаться, отметил он.

«В свою очередь, это приводит к многочисленным пересмотрам актов и явно не способствует уважению судебной власти», — полагает председатель ВС.

Верховный суд играет важную роль в решении проблемы, и эту роль трудно переоценить, продолжил Краснов. Разъяснения, которые дает высшая инстанция, как и акты официального судебного толкования, нередко полностью меняли траекторию правоприменения, делая его более справедливым, подчеркнул он.

Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект
Политика
Игорь Краснов на совещании&nbsp;с председателями федеральных судов, 21 октября 2025 года

Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре. На этом посту он сменил Ирину Подносову, которая умерла после тяжелой болезни в конце июля. Генеральным прокурором России вместо Краснова стал Александр Гуцан.

В октябре Краснов назвал одной из наиболее острых проблем российской судебной системы нагрузку на судей. Он рассказал, что поручил проанализировать нагрузку судов. По итогам этой проверки были выявлены регионы, которые на протяжении нескольких лет работают с максимальными показателями.

Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский на Радио РБК, в свою очередь, говорил о критической перегрузке судей районных и мировых судов: до 600 дел в месяц, что делает невозможной полноценную и качественную работу. Мотивацию судей снижают низкая зарплата, отсутствие компенсаций за переработки и крайне высокие риски, включая угрозу жизни, ситуацию не меняет и право на раннюю пенсию после 20 лет стажа, полагает он.

К причинам перегрузки Барщевский отнес слабый отбор кандидатов, низкое качество подготовки юридических кадров и разрушение системы третейских судов. Низкое качество подготовки же, по его мнению, связано с большим количеством юридических вузов.

