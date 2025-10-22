Экс-глава NASA заявил о важности сотрудничества США и России в космосе

Совместные миссии Россией и США в сфере космоса необходимы и «начинают зарождаться», считает Брайденстайн. Экс-глава НАСА пояснил, что «страны не могут просто уйти в свои углы» и совершать действия, противоречащие друг-друг

Джим Брайденстайн (Фото: Graeme Jennings / Getty Images)

Россия, США и Китай «могли бы работать вместе» над космическими проектами, потому что сотрудничество в этой сфере необходимо человечеству, заявил бывший директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), председатель консультативного совета технологической компании Voyager Space Holdings Джим Брайденстайн.

«Когда я был директором NASA, мы создали «Соглашения Артемиды» с определенной целью. Она заключалась в том, чтобы Китай и Россия стали участниками этих соглашений, потому что в конечном итоге, если страны собираются на Луну, все должны пытаться понять, как работать вместе в этой области, — сказал он. — Мы должны работать на основе принципа невмешательства, должны уважать зоны действия разных стран... При идеальном сценарии мы могли бы, возможно, работать вместе над несколькими проектами»

Соглашения Артемиды (англ. Artemis Accords) — это набор принципов и правил, разработанных США совместно с партнерами по программе Artemis, чтобы установить международные нормы в освоении Луны, Марса, астероидов и других небесных тел. К соглашениям присоединились более 40 стран, включая Японию, Канаду, Великобританию, Италию, Францию, Южную Корею, Бразилию и Украину. Россия и Китай не подписали документ и работают над собственным проектом — Международной лунной исследовательской станцией (ILRS), создаваемой совместно «Роскосмосом» и CNSA.

Эксперт напомнил, что сотрудничество между Россией и США в сфере космоса началось в разгар холодной войны, поэтому подобный шаг возможен и сейчас. «Я не говорю, что мы уже добились этого, но, знаете, в космосе есть нечто уникальное: в разгар холодной войны у нас была программа «Шаттл» — «Союз» <...>. А потом, конечно, это превратилось в программу «Шаттл» — «Мир». <…> И затем, конечно, в Международную космическую станцию», — поснил Брайденстайн. — Сотрудничество началось действительно в разгар холодной войны. Так что я думаю, это важно. Вопрос в том, можно ли это сделать? Да! Нужно ли будет что-то менять? Ответ на этот вопрос — тоже «да».

Брайденстайн считает, что «страны не могут просто уйти в свои углы» и продолжать делать «вещи, которые могут противоречить друг другу». «Но, в конце концов, мы видим, что сотрудничество, возможно, начинает понемногу зарождаться, потому что это просто необходимо, учитывая количество важных объектов, которые находятся в космосе в наши дни», — заключил он.

В апреле российский президент Владимир Путин сообщил о совместных планах Москвы и Пекина в области космоса. «У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом — с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может», — сказал Путин. Президент отметил, что в этом взаимодействии заинтересованы очень много стран, поскольку по многим направлениям Россия остается лидером в космической сфере.