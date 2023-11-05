Белоусов заявил, что экономика России растет не только за счет ОПК

Рост экономики России обеспечивает не только ОПК, но и сферы импортозамещения, заявил Белоусов. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП по итогам 2023 года на 2,8%. Путин говорил, что Россия выдержала «санкционный натиск»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Заявления о том, что рост экономики России обеспечивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК), правдивы лишь отчасти, значительный рост в стране также показывают сферы импортозамещения. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на выставке «Россия», передает «РИА Новости».

«Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли — металлургию, химию и целый ряд других производств. Но у нас очень высокими темпами, по 5–7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение», — отметил вице-премьер.

К таким секторам Белоусов отнес производство оборудования, машиностроение, а также производство товаров длительного пользования для населения.

В 2022 году, по оценке Росстата, реальный ВВП России упал на 2,1%. По итогам 2023 года ожидается рост, так как российская экономика прошла период «адаптации к внешним вызовам», заявил в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин. За первые девять месяцев (январь—сентябрь) 2023 года ВВП страны вырос на 2,8%, следует из предварительного отчета Минэкономразвития.

Глава ведомства Максим Решетников прогнозировал рост экономики также на 2,8% по итогам всего 2023 года. ЦБ ожидает, что показатель составит от 1,5 до 2,5%. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), ВВП в 2023 году должен вырасти на 2,2%.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия, по его словам, смогла выдержать «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.

На фоне проводимой на Украине спецоперации в России значительно выросло производства необходимых для оборонной промышленности товаров. Точных данных по объемам производства в ОПК нет, однако министр промышленности и торговли Денис Мантуров в июле говорил, что сейчас за месяц выпускается больше средств поражения, чем за весь 2022 год.