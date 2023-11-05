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Глава Конституционного суда счел невозможным новый железный занавес

Глава КС Зорькин: железный занавес в России не нужен, и его не удастся сделать
России не надо двигаться «совсем вправо» или «совсем влево», что напоминает «ловушку смертельного маятника», заявил Зорькин. На рубеже XXI века в стране был установлен закон, и нужно сохранить сильное государство, полагает он
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

России не следует метаться между крайностями, одна из которых заключается в полном «замыкании» на себе, а другая — в полной открытости миру, заявил в ходе выступления на международной выставке «Россия» председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Запись с его речью опубликовало российское общество «Знание» на своей странице во «ВКонтакте».

В ходе выступления Зорькин отметил, что существуют сторонники идеи о том, что России нужно полностью закрыться «глухой стеной», создать «новый железный занавес». «Очевидно, этого, конечно, не нужно, и этого не удастся сделать, вообще говоря. Только не нужно метаться между крайностями, с одной стороны — это сплошное замыкание, а с другой стороны — это абсолютно открытое пространство, на котором гуляют чужие интересы, отнюдь не интересы самой России», — считает глава КС.

Россия прожила в XXI веке два очень сложных десятилетия и за это время несколько раз находилась «на грани государственной катастрофы», заявил Зорькин. Страна, по его мнению, «непомерной ценой» заплатила за некоторые очень нужные приобретения в сфере свободы и правопорядка, добавил он. «И что же, сейчас мы опять будем решать вопрос, куда двинуться: совсем вправо или совсем влево? Это напоминает ловушку смертельного маятника», — сказал председатель КС.

По его мнению, в начале 1990-х маятник качнулся, когда люди возмутились существующими положением дел и составленными законами. В 1991 и 1993 годах был установлен новый закон, отметил Зорькин. «И что получили после этого? Получили […] когда несколько ребятишек были назначены на раздел народного добра, это общенародная вообще собственность […]: ферма тут, дворцы там», — сказал он.

«Тогда вдруг спохватились и сказали: так не может же бесконечно быть. Давайте все же закон. Хороший закон, плохой закон, но чтобы он действовал и чтобы все это сохранить и прочь вот эта вот анархия. Это сделали на рубеже нынешнего столетия», — добавил Зорькин.

В России была утверждена президентская власть, утверждено государство, армия «начала поправляться», указал глава КС. «И, следовательно, с этой точки зрения нам нужно иметь сильное государство. Без этого Россия никогда не могла быть и, наверное, сейчас не сможет», — считает он.

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Необходимость сильного государства прежде всего связана с геополитическими причинами и «вследствие внутреннего состояния», заявил Зорькин. «Конечно, мы должны сохранить это большое государство не просто ради государства, а, конечно, ради самого народа», — отметил он.

Россия не собирается закрываться от мира и другие государства не смогут заставить ее это сделать, заявлял президент Владимир Путин. Железный занавес между собой и Россией начал опускать Запад, говорил глава МИДа Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал мнение, что изолировать такую большую страну, как Россия, невозможно. «Мир очень большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну», — отмечали в Кремле.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Валерий Зорькин Конституционный суд железный занавес
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