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Политика ,  
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Песков назвал глубоким анализ Медведева сценариев будущих войн

Песков: Медведев провел глубокий анализ сценариев войн на повестке дня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал оценивать возможное начало войны между Польшей, Россией и Белоруссией, сценарий которого описал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, как бы в Кремле оценили шанс подобного развития событий, Песков сказал, что «вряд ли это уместный вопрос».

«В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в «Российской газете». <...> Действительно, там разные сценарии описываются, которые гипотетически существуют на повестке дня», — отметил пресс-секретарь президента.

В публикации для «Российской газеты» Медведев заявил, что наращивание военного потенциала Польши и польского военного присутствие на Украине может привести к прямому столкновению между Москвой, Минском и Варшавой. По словам зампредседателя Совбеза, если «авантюрные действия Польши» поддержат ее союзники по НАТО, то это может привести к более опасным последствиям для всего мира.

«И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», — написал Медведев.

В апреле зампред Совбеза пригрозил Польше исчезновением после слов премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о праве наносить удары по России. Тогда он назвал Моравецкого дураком и подчеркнул, что в случае развязывания войны между Москвой и Варшавой Польша «обязательно исчезнет». В мае 2023 года Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское в составе России.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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