«Исламский джихад» назвал условие освобождения иностранных заложников

Палестинские боевики пообещали освободить иностранцев среди заложников, если Израиль согласится на перемирие. Нетаньяху требует освободить всех захваченных в плен людей и отвергает возможность прекращения огня без этого условия

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Палестинское движение «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России) пообещало освободить заложников-иностранцев, если будет достигнуто временное перемирие с Израилем, сообщил телеканал Al Arabia, пишет «РИА Новости».

Действующая в секторе Газа палестинская исламистская группировка ХАМАС ранее обещала отпустить всех заложников из числа мирных жителей в обмен на пятидневную гуманитарную паузу, рассказали The Washington Post дипломатические источники, военнослужащих могут оставить для обмена на палестинских заключенных в Израиле.

По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся не менее 242 человек, среди которых как минимум 33 ребенка. ХАМАС не раз сообщал о гибели захваченных израильтян во время авиаударов. В основном в заложниках граждане Израиля и люди с двойным гражданством, но есть и не имеющие израильского паспорта. Среди похищенных, в частности, 23 тайца (наибольшая по численности группа иностранцев в заложниках). В заложники взяты и российские граждане. Посольство России говорило о трех россиянах (также имеющих израильские паспорта), власти Израиля — о шести, ХАМАС заявлял о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.

США ведут «непрямое взаимодействие с ХАМАС для поиска условий освобождения заложников», но решение этого вопроса потребует «очень значительной паузы в насилии», рассказал WP собеседник. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Израилю согласиться на инициативу ХАМАС, но премьер Биньямин Нетаньяху отверг эту инициативу.

«Мы продолжаем действовать в полную силу», — заявил он во время телеобращения и подчеркнул, что откажется от любого плана прекращения огня, не предусматривающего освобождения всех заложников.

О попытке Блинкена убедить Нетаньяху сообщали и источники Axios. По сведениям издания, госсекретарь пояснял, что пауза поможет США справиться с давлением извне и снаружи по вопросу полной поддержки действий Израиля, а израильская сторона за это время получит больше времени на подготовку к наземным боям.