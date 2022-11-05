Байден сообщил о проблемах с чипами к Javelin для Украины в прошлом

Недостаточное количество микрочипов вызывало проблемы при производстве оружия, эту проблему следует устранить для национальной безопасности, подчеркнул Байден. Ранее он одобрил выделение многомиллиардных субсидий производителям

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США прежде испытывали проблемы с производством противотанковых комплексов Javelin для Украины, причина заключалась в нехватке микрочипов, заявил президент Джо Байден, выступая в Сан-Диего. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», — рассказал американский президент (цитата по ТАСС).

Байден назвал расширение производства полупроводников в США вопросом нацбезопасности, указав, что чипы необходимы не только для Javelin, но и для иных систем вооружений, которые уже существуют или только появятся в будущем.

В настоящее время ведущими производителями полупроводников в мире являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.

В августе Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников и исследования в этой отрасли. Закон должен сделать США более конкурентоспособными по сравнению с Китаем в этой области, указывала пресс-служба Белого дома. Закон направлен на «укрепление американского производства, цепочек поставок и национальной безопасности, а также будет способствовать инвестициям в исследования и разработки, науку и технологии», говорилось в сообщении.

В начале октября власти США ввели ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной властями США. Ведущие компании по производству и поставкам чипов приостановили сотрудничество с китайскими партнерами.