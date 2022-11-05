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Байден сообщил о проблемах с чипами к Javelin для Украины в прошлом

Президент США Байден: производитель Javelin для Украины ранее испытывал нехватку чипов
Недостаточное количество микрочипов вызывало проблемы при производстве оружия, эту проблему следует устранить для национальной безопасности, подчеркнул Байден. Ранее он одобрил выделение многомиллиардных субсидий производителям
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США прежде испытывали проблемы с производством противотанковых комплексов Javelin для Украины, причина заключалась в нехватке микрочипов, заявил президент Джо Байден, выступая в Сан-Диего. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», — рассказал американский президент (цитата по ТАСС).

Байден назвал расширение производства полупроводников в США вопросом нацбезопасности, указав, что чипы необходимы не только для Javelin, но и для иных систем вооружений, которые уже существуют или только появятся в будущем.

В настоящее время ведущими производителями полупроводников в мире являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.

В августе Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников и исследования в этой отрасли. Закон должен сделать США более конкурентоспособными по сравнению с Китаем в этой области, указывала пресс-служба Белого дома. Закон направлен на «укрепление американского производства, цепочек поставок и национальной безопасности, а также будет способствовать инвестициям в исследования и разработки, науку и технологии», говорилось в сообщении.

В начале октября власти США ввели ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной властями США. Ведущие компании по производству и поставкам чипов приостановили сотрудничество с китайскими партнерами.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Javelin Джо Байден США Lockheed Martin микрочипы
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