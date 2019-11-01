Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству ₽6 млрд и запонки Общество, 14:26 В Гидрометцентре насчитали шесть времен года Общество, 14:22 Скачок в рейтинге: почему Россия усиливает позиции в Doing Business Партнерский материал, 14:16 Лидер британской оппозиции обвинил Трампа во вмешательстве в выборы Политика, 14:16 Голунов пришел в суд в бронежилете Общество, 14:00 Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1% Финансы, 13:47 Как технологии помогут устойчивому развитию строительной отрасли Партнерский материал, 13:46 Максименко и Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу Спорт, 13:45 В Нарьян-Маре задержали охранника детсада после убийства мальчика Общество, 13:41 Александр Цыганков — РБК: «Бесплатный пакет — это уже не сервис» Зеленая экономика, 13:39  Опасный ноябрь: как курс рубля переживет наступивший месяц Quote, 13:39 Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии Политика, 13:35 Совладелец Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян: у покупателя денег нет Pro, 13:30 Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке покончил с собой в СИЗО Общество, 13:25
Политика ,  
0 
Лидер британской оппозиции обвинил Трампа во вмешательстве в выборы
Джереми Корбин заявил, что президент США вмешивается в британские выборы, чтобы избрали Бориса Джонсона. Досрочные выборы в парламент пройдут 12 декабря. Джонсон пообещал, что при победе консерваторов Brexit случится до 31 января
Джереми Корбин (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на ход выборов.

«Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона (нынешнего премьер-министра. — РБК)», — написал Корбин в Twitter.

Как именно Трамп воздействует на ход выборов, он не уточнил, но отметил, что в июне американский президент заявил, что «на столе переговоров», связанных с Brexit, находится британская система здравоохранения (NHS). По словам Корбина, если лейбористам удастся выиграть, американские корпорации уже не смогут «наложить на нее свои руки». «Наша NHS не продается», — заключил Корбин.

Джонсон записал видеообращение в Twitter, в котором пообещал, что при поддержке консерваторов на выборах Великобритания сможет покинуть Евросоюз не позднее 31 января.

Политика
Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент

В июне на совместной пресс-конференции с бывшим премьером Великобритании Терезой Мэй Трамп сказал, что по мере подготовки страны к Brexit США собираются заключить с ней «феноменальное» торговое соглашение. На вопрос, коснется ли оно NHS, президент ответил, что «на столе переговоров будет все, что связано с торговой сделкой», включая британскую систему здравоохранения и что-либо еще.

Американские компании хотят получить допуск к NHS и получать госконтракты, однако многие британские политики выступают против этого. Например, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэттью Хэнкок обещал, что, пока он занимает свою должность NHS, не участвует и не будет участвовать в торговой сделке с США.

Великобритания неоднократно откладывала выход из Евросоюза. Сначала планировалось, что Brexit проведут в марте этого года, но затем из-за разногласий об условиях сделки сроки сдвинули на 31 октября. Из-за споров в июне этого года Мэй ушла в отставку, а Джонсон занял ее место. Лидер консерваторов настаивал, чтобы кампания прошла в назначенные сроки, но парламент не поддержал его и выпустил билль, обязывающий Джонсона просить отсрочку.

В итоге ЕС согласился отложить Brexit до 31 января, а премьер-министр потребовал провести досрочные выборы 12 декабря. Лейбористы позже поддержали это решение. При победе консерваторов Великобритания подпишет соглашение с Брюсселем. Лейбористы в случае выигрыша обещают провести новый референдум.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Великобритания, Джереми Корбин, Борис Джонсон, Brexit, вмешательство в выборы
Материалы по теме
ЕС окончательно утвердил отсрочку Brexit на три месяца
Политика
Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет
Политика
Туск порекомендовал странам ЕС согласиться на перенос Brexit
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter