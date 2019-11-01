Лидер британской оппозиции обвинил Трампа во вмешательстве в выборы

Джереми Корбин заявил, что президент США вмешивается в британские выборы, чтобы избрали Бориса Джонсона. Досрочные выборы в парламент пройдут 12 декабря. Джонсон пообещал, что при победе консерваторов Brexit случится до 31 января

Джереми Корбин (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на ход выборов.

«Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона (нынешнего премьер-министра. — РБК)», — написал Корбин в Twitter.

Как именно Трамп воздействует на ход выборов, он не уточнил, но отметил, что в июне американский президент заявил, что «на столе переговоров», связанных с Brexit, находится британская система здравоохранения (NHS). По словам Корбина, если лейбористам удастся выиграть, американские корпорации уже не смогут «наложить на нее свои руки». «Наша NHS не продается», — заключил Корбин.

Джонсон записал видеообращение в Twitter, в котором пообещал, что при поддержке консерваторов на выборах Великобритания сможет покинуть Евросоюз не позднее 31 января.