Минобороны объяснило перехват американского ЕР-3 над Черным морем

Министерство обороны России подтвердило, что российский Су-27 5 ноября был поднят на перехват американского самолета-разведчика в небе над Черным морем. По данным российского оборонного ведомства, события разворачивались около 10:00.
В заявлении Минобороны, которое цитирует «РИА Новости» сказано, что в это время «дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближающаяся к границе воздушного пространства РФ». В итоге с ближайшего аэродрома для перехвата цели был поднят Су-27.
Минобороны утверждает, что истребитель «приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние» и идентифицировал его как ЕР-3Е Aries ВМС США. Доложив об идентификации самолета российский экипаж «сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности», уверяет оборонное ведомство.
После того, как американский самолет изменил курс и удалился от границ воздушного пространства России, российский Су-27 вернулся на аэродром базирования, отмечает Минобороны.
О перехвате «небезопасном» и «безответственном» перехвате американского ЕР-3Е Aries российским Су-27 в небе над Черным морем Шестой флот ВМС США рассказал ранее в понедельник, опубликовав видео маневра российского истребителя.