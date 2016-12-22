США показали «безответственный» перехват своего EP-3 российским Су-27

ВМС США опубликовали видео «небезопасного» маневра российского Су-27 вблизи американского EP-3. Инцидент, по данным американских военных, произошел 5 ноября над Черным морем

Американский RC-135U и российский Су-27 в небе над Балтийским морем. Июнь 2017 года (Фото: Master Sgt. Charles Larkin Sr / U.S. Air Force / AP)

Военно-морские силы (ВМС) США обнародовали видеозапись маневра российского самолета Су-27 в непосредственной близости от американского самолета EP-3 Aries. В заявлении Шестого флота ВМС США утверждается, что события разворачивались 5 ноября в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Видео: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Как отмечается в сообщении, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета, что является небезопасным маневром и ставит под угрозу жизни американских пилотов. Затем, как утверждают американские военные, Су-27 снова подлетел к EP-3, сблизился с ним и, сделав вираж с применением форсажа, отклонился. «Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации после второго. Продолжительность перехвата составляла приблизительно 25 минут», — утверждается в сообщении.

Подобные действия российских летчиков ВМС США называют «безответственными». «Мы ожидаем, что они (Россия. — РБК) будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов <…> Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчета и возможности столкновений в воздухе», — сказано в заявлении. В нем также подчеркивается, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российскую сторону.

Минобороны России позднее объяснило, что российский Су-27 был поднят на перехват «неопознанной воздушной цели, приближающейся к границам России». В ведомстве поясняют, что российский самолет приближался к американскому для идентификации воздушного судна. При этом, как уверяет ведомство, Су-27 приближался к EP-3 на безопасное расстояние.