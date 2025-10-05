 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Мюнхене приготовились сбивать дроны лазером

В аэропорту Мюнхена полиция установила лазерное устройство для борьбы с дронами из-за помех работе воздушной гавани со стороны неопознанных БПЛА. Для пассажиров задержанных рейсов подготовили тысячи раскладушек
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Фото: Angelika Warmuth / Reuters

После того как аэропорт Мюнхена несколько раз закрывали из-за дронов, власти решили применить особые меры безопасности. На северной взлетно-посадочной полосе полиция установила специальное лазерное устройство и радары для обнаружения и измерения расстояния до беспилотников, пишет Bild.

К борьбе с угрозой также привлекли подразделения бундесвера. Ранее глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил о планах в скором времени расширить полномочия полиции и разрешить силовикам сбивать дроны.

В последние недели из-за дронов была нарушена работа аэропортов в нескольких европейских городах, в том числе во Франкфурте, Копенгагене, Мюнхене.

Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов
Политика
Фото:Alexander Hassenstein / Getty Images

В Мюнхене более десяти рейсов отменили, десятки были задержаны. Из-за приостановки авиасообщения пострадали тысячи пассажиров, в том числе прибывших на Октоберфест, которые были вынуждены ночевать в аэропорту. Для них власти подготовили надувные матрасы и около 3 тыс. раскладушек, а также одеяла, напитки и закуски.

Накануне, 4 октября, Bild со ссылкой на секретный доклад федеральной полиции сообщил, что замеченные над аэропортом Мюнхена накануне дроны были военными разведывательными беспилотниками.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. Москва отвергает обвинения в причастности к инцидентам с дронами в ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Германия лазер дроны Мюнхен
Материалы по теме
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за воздушных шаров
Политика
В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о дронах
Политика
Аэропорт Мюнхена закрыли из-за беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Премьер Грузии обвинил оппозицию в пяти попытках «майдана» Политика, 14:55
Клуб РПЛ сообщил об отставке тренера после четырех поражений подряд Спорт, 14:54
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 14:44
В Польше нашли обломки еще одного беспилотника Политика, 14:43
В Турции назвали «главное препятствие» на пути к миру на Украине Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В «Рубине» рассказали о состоянии получившего травмы головы Кузяева Спорт, 14:25
Мессенджер Signal назвал экзистенциальной угрозой новое предложение ЕС Политика, 14:24
Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Белгородскую область Политика, 14:12
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте Спорт, 14:07
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 13:50
В Красном Луче взорвался газ в жилом доме Общество, 13:47