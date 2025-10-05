В Мюнхене приготовились сбивать дроны лазером

В аэропорту Мюнхена полиция установила лазерное устройство для борьбы с дронами из-за помех работе воздушной гавани со стороны неопознанных БПЛА. Для пассажиров задержанных рейсов подготовили тысячи раскладушек

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

После того как аэропорт Мюнхена несколько раз закрывали из-за дронов, власти решили применить особые меры безопасности. На северной взлетно-посадочной полосе полиция установила специальное лазерное устройство и радары для обнаружения и измерения расстояния до беспилотников, пишет Bild.

К борьбе с угрозой также привлекли подразделения бундесвера. Ранее глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил о планах в скором времени расширить полномочия полиции и разрешить силовикам сбивать дроны.

В последние недели из-за дронов была нарушена работа аэропортов в нескольких европейских городах, в том числе во Франкфурте, Копенгагене, Мюнхене.

В Мюнхене более десяти рейсов отменили, десятки были задержаны. Из-за приостановки авиасообщения пострадали тысячи пассажиров, в том числе прибывших на Октоберфест, которые были вынуждены ночевать в аэропорту. Для них власти подготовили надувные матрасы и около 3 тыс. раскладушек, а также одеяла, напитки и закуски.

Накануне, 4 октября, Bild со ссылкой на секретный доклад федеральной полиции сообщил, что замеченные над аэропортом Мюнхена накануне дроны были военными разведывательными беспилотниками.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. Москва отвергает обвинения в причастности к инцидентам с дронами в ЕС.