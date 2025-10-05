В Мюнхене приготовились сбивать дроны лазером
После того как аэропорт Мюнхена несколько раз закрывали из-за дронов, власти решили применить особые меры безопасности. На северной взлетно-посадочной полосе полиция установила специальное лазерное устройство и радары для обнаружения и измерения расстояния до беспилотников, пишет Bild.
К борьбе с угрозой также привлекли подразделения бундесвера. Ранее глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил о планах в скором времени расширить полномочия полиции и разрешить силовикам сбивать дроны.
В последние недели из-за дронов была нарушена работа аэропортов в нескольких европейских городах, в том числе во Франкфурте, Копенгагене, Мюнхене.
В Мюнхене более десяти рейсов отменили, десятки были задержаны. Из-за приостановки авиасообщения пострадали тысячи пассажиров, в том числе прибывших на Октоберфест, которые были вынуждены ночевать в аэропорту. Для них власти подготовили надувные матрасы и около 3 тыс. раскладушек, а также одеяла, напитки и закуски.
Накануне, 4 октября, Bild со ссылкой на секретный доклад федеральной полиции сообщил, что замеченные над аэропортом Мюнхена накануне дроны были военными разведывательными беспилотниками.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. Москва отвергает обвинения в причастности к инцидентам с дронами в ЕС.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов