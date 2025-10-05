 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы

Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает «Суспільнe».

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив за утро четыре раза сообщил в телеграм-канале о работе систем противовоздушной обороны и предупредил жителей, что в городе «снова может быть громко». Общественный транспорт выйдет на рейс с задержкой.

Ранее в украинском Львове после взрывов остановился общественный транспорт, сообщил мэр города Андрей Садовой. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов
Политика

Ночью взрывы раздавались во Львове, в городе Бурштын Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

