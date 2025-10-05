В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает «Суспільнe».
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив за утро четыре раза сообщил в телеграм-канале о работе систем противовоздушной обороны и предупредил жителей, что в городе «снова может быть громко». Общественный транспорт выйдет на рейс с задержкой.
Ранее в украинском Львове после взрывов остановился общественный транспорт, сообщил мэр города Андрей Садовой. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Ночью взрывы раздавались во Львове, в городе Бурштын Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
