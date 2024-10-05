Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Триполи в Ливане
Один из лидеров военного крыла палестинской группировки ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — Саид Аталла погиб при авиаударе израильской армии по его дому в Триполи на севере Ливана. Эту информацию подтвердили в ХАМАС, сообщает Al Jazeera.
Удар был нанесен по дому Аталлы в лагере палестинских беженцев Беддави в Триполи на севере Ливана. Вместе с командиром ХАМАС погибли три члена его семьи.
За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы».
Так, 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тремя месяцами ранее ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа и одного из наиболее высокопоставленных членов политбюро группировки Рави Муштаху.
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