Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Триполи в Ливане

Место израильского удара, в результате которого, погиб Саид Аталла и три члена его семьи (Фото: Omar Ibrahim / Reuters)

Один из лидеров военного крыла палестинской группировки ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — Саид Аталла погиб при авиаударе израильской армии по его дому в Триполи на севере Ливана. Эту информацию подтвердили в ХАМАС, сообщает Al Jazeera.

Удар был нанесен по дому Аталлы в лагере палестинских беженцев Беддави в Триполи на севере Ливана. Вместе с командиром ХАМАС погибли три члена его семьи.

За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы».

Так, 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тремя месяцами ранее ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа и одного из наиболее высокопоставленных членов политбюро группировки Рави Муштаху.