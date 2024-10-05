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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Триполи в Ливане

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Место израильского удара, в результате которого, погиб Саид Аталла&nbsp;и три члена его семьи
Место израильского удара, в результате которого, погиб Саид Аталла и три члена его семьи (Фото: Omar Ibrahim / Reuters)

Один из лидеров военного крыла палестинской группировки ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — Саид Аталла погиб при авиаударе израильской армии по его дому в Триполи на севере Ливана. Эту информацию подтвердили в ХАМАС, сообщает Al Jazeera.

Удар был нанесен по дому Аталлы в лагере палестинских беженцев Беддави в Триполи на севере Ливана. Вместе с командиром ХАМАС погибли три члена его семьи.

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За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы».

Так, 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тремя месяцами ранее ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа и одного из наиболее высокопоставленных членов политбюро группировки Рави Муштаху.

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