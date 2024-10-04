Целью атаки ВВС Израиля на Бейрут оказался преемник Насраллы
Целью удара ВВС Израиля по южной окраине Бейрута мог быть Хашем Сафи ад-Дин, который приходится двоюродным братом погибшему генсеку «Хезболлы» Насралле Хасану и назывался его вероятным преемником. Об этом в соцсети Х со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.
«Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, который был вероятным преемником Насраллы Хасана», — написал он.
О том, что предположительной целью израильской атаки на Бейрут был Сафи ад-Дин, сообщает и израильский канал N12. «Согласно различным сообщениям, Хашем Сафи ад-Дин был объектом <...> нападения израильских ВВС на Бейрут в четверг вечером», — говорится в материале.
Накануне вечером военные самолеты Израиля совершили серию налетов на южные пригороды ливанской столицы. По данным издания The Times of Israel, Израиль нанес по «оплоту» шиитской группировки «Хезболла» 11 последовательных ударов.
29 сентября El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что «Хезболла» выбрала своим новым генеральным секретарем Хашема Сафи ад-Дина. Днем ранее при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте погиб лидер группировки Насралла Хасан. Позже в «Хезболле» опровергли информацию о назначении нового генсека.
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