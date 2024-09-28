NYT назвала возможного преемника погибшего лидера «Хезболлы»

Возможным преемником погибшего Хасана Насраллы может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Источники NYT назвали его ключевой фигурой в политической и социальной жизни движения и одним из немногих, кто не был на месте удара

Хашем Сафи ад-Дин (Фото: khamenei.ir)

Преемником погибшего лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин, сообщает The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников израильского Минобороны.

Сафи ад-Дин является ключевой фигурой в политической и социальной жизни движения, сказали изданию собеседники. По их словам, он — один из немногих оставшихся высокопоставленных лидеров «Хезболлы», не присутствовавших на месте удара Израиля по Бейруту 27 сентября.

Сафи ад-Дина долгое время считали потенциальным преемником Насраллы, вскоре он может быть объявлен новым руководителем группировки, считают источники.

Хасан Насралла был убит в результате израильского удара по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, ему было 64 года. Движение подтвердило гибель своего лидера.

По словам собеседников NYT, израильские спецслужбы отслеживали местоположение Насраллы в течение нескольких месяцев. Решение нанести удар с целью его убийства было принято на прошлой неделе: израильская сторона полагала, что для этого у военных остался короткий промежуток времени, поскольку лидер «Хезболлы» собирался укрыться в другом месте. Axios писал, что операцию по ликвидации Насраллы начали планировать 25 сентября, а решение об ударе приняли непосредственно в день его нанесения из-за возникшей «оперативной возможности».

Насралла руководил «Хезболлой» в течение 32 лет — ровно половину своей жизни. Он стал главой группировки в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана ее предыдущего лидера — Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.

После ликвидации своего лидера «Хезболла пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с группировкой ХАМАС. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о содеянном.