Сирия подала заявку на вступление в БРИКС
Сирия хочет присоединиться к БРИКС и уже подала заявку на вступление в эту организацию, сообщил ТАСС посол страны в Москве Башар Джаафари.
«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — сказал дипломат агентству на форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности».
БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
О желании присоединиться в БРИКС заявляли в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. По словам источников Bloomberg, дальнейшее расширение группы может обсуждаться на саммите в Казани 22–24 октября. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что организация решила взять паузу по вопросу новых участников, чтобы «переварить» вновь прибывших.
Россия приветствует желание Сирии стать членом БРИКС и окажет этому содействие, сказал в апреле замглавы ведомства Сергей Рябков. По словам дипломата, «уже сформировалась очередь на вступление в БРИКС»: на тот момент о желании вступить в объединение заявили уже более 30 государств. Заявки, со слов Рябкова, делались в разных формах: в виде письменных и устных обращений, «в том числе на высоком уровне».
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