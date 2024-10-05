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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг рассказал, как связывался с Зеленским в бункере в начале боев

Столтенберг: с Зеленским в начале боев не могли связаться из-за бункера
Сюжет
Военная операция на Украине
С Зеленским в первые дни боев было сложно связаться, поскольку он находился в бункере, рассказал Столтенберг. Впервые поговорить с ним генсек НАТО смог только спустя два дня, беседа оказалась «довольно трудной»
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: Администрация Президента Украины)

С президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после начала полномасштабных боев было сложно связаться, поскольку он в первые дни находился в бункере, рассказал ушедший в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Столтенберг рассказал, что не мог поговорить с Зеленским в течение двух дней после начала российской военной операции 24 февраля 2022 года. Когда разговор состоялся, он оказался «довольно трудным», вспоминает бывший генсек.

Отчасти, по словам Столтенберга, причиной был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют». «Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он (Зеленский. — РБК) хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить», — рассказал он.

О том, что Зеленский первые месяцы после начала боев проводил в бункере, писал биограф украинского президента, журналист Time Саймон Шустер, проведший с ним год. Позднее, однако, он уточнил, что никогда не бывал в бункере, поскольку туда запретили входить иностранцам.

Биограф описал обстановку в подземном бункере Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Убежище, по словам журналиста, находится под резиденцией украинского президента в Киеве. Ночи в бункере для Зеленского были самыми тяжелыми: его кровать была «едва достаточно широкой, чтобы ворочаться», а «жужжание его телефона» почти не прекращалось, рассказывал он.

Есть в укрытии было «особо нечего». На встречах раздавали сладости, а на общей кухне были «мясные консервы с черствым хлебом», говорилось в книге Шустера The Showman. Сам Зеленский был бледным, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, а его помощница вспоминала, что он был «похож на ходячий труп», писал журналист.

Жена Зеленского Елена рассказывала, что утром 24 февраля муж сказал ей: «Началось». Семью временно поместили в бункер, после чего вывезли в секретное укрытие на несколько месяцев. Происходящее вызвало шок, планы действий не строились, говорила она.

The Washington Post писала, что в первые дни боев Зеленский в частных разговорах с западными чиновниками выражал готовность уйти в отставку, если это приведет к прекращению огня.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Украина бункер Йенс Столтенберг НАТО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Йенс Столтенберг фото

Йенс Столтенберг

политик
16 марта 1959 года
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