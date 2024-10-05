Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.
«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил губернатор.
Ночью он дважды предупреждал об опасности атаки беспилотников на регион.
В ночь на 4 октября глава региона также сообщал об отражении атаки нескольких БПЛА. Один из них упал на территорию нефтебазы, в результате загорелась пустая цистерна. Пожар был быстро потушен. При атаке никто не пострадал, говорил Гусев. Минобороны отчиталось об уничтожении шести дронов над областью.
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