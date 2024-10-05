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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили и подавили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Над регионом было сбито и подавлено несколько дронов, сообщил Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уочнил он

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил губернатор.

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Фото:Минобороны России

Ночью он дважды предупреждал об опасности атаки беспилотников на регион.

В ночь на 4 октября глава региона также сообщал об отражении атаки нескольких БПЛА. Один из них упал на территорию нефтебазы, в результате загорелась пустая цистерна. Пожар был быстро потушен. При атаке никто не пострадал, говорил Гусев. Минобороны отчиталось об уничтожении шести дронов над областью.

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