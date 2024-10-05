Воронежский губернатор дважды за час сообщил об опасности атаки дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев дважды за час объявил об опасности атаки беспилотников на регион.
Первое сообщение в телеграм-канале главы региона появилось в 00:23. В 00:48 он сообщил об отбое тревоги.
Однако в 01:25 Гусев написал: «К сожалению, вынуждены вновь объявить опасность атаки БПЛА в Воронежской области».
Он попросил жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от властей.
Вечером губернатор также предупреждал жителей об опасности атаки дронов.
В ночь на 4 октября Гусев сообщал об отражении атаки нескольких беспилотников на регион. Один из них упал на территорию нефтебазы, в результате загорелась пустая цистерна. Пожар сразу потушили. В результате атаки, по его словам, никто не пострадал.
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