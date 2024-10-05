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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор дважды за час сообщил об опасности атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дважды за час объявил об опасности атаки беспилотников на регион.

Первое сообщение в телеграм-канале главы региона появилось в 00:23. В 00:48 он сообщил об отбое тревоги.

Однако в 01:25 Гусев написал: «К сожалению, вынуждены вновь объявить опасность атаки БПЛА в Воронежской области».

Он попросил жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от властей.

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Фото:Минобороны России

Вечером губернатор также предупреждал жителей об опасности атаки дронов.

В ночь на 4 октября Гусев сообщал об отражении атаки нескольких беспилотников на регион. Один из них упал на территорию нефтебазы, в результате загорелась пустая цистерна. Пожар сразу потушили. В результате атаки, по его словам, никто не пострадал.

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Александр Гусев Воронежская область беспилотники
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