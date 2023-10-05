ЕСПЧ присудил дизайнеру из Москвы €26 тыс. за сломанную полицейскими ногу

Дизайнера задержали за три часа до несанкционированного митинга, сломали ногу и оштрафовали за участие в акции. СК счел действия полицейских правомерными «при таких обстоятельствах». ЕСПЧ встал на сторону дизайнера

Константин Коновалов (Фото: CKonovalov / Twitter)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил московскому дизайнеру, автору схемы метро Константину Коновалову €26 тыс. компенсации за жестокое задержание перед акцией протеста 27 июля 2019 года. Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ, дело рассматривали вместе с 15 другими похожими случаями.

Суд постановил, что «вмешательство в свободу собраний» заявителя не было «необходимым в демократическом обществе», суд не был беспристрастным при рассмотрении его жалоб, в отделе полиции его держали под стражей более трех часов, причем не было доказательств того, что нельзя было составить протокол и установить личность на месте.

Коновалов в X (ранее Twitter) назвал решение чисто моральной победой.

Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году после решения покинуть Совет Европы. Страна отказалась выполнять решения суда, принятые после 15 марта 2022 года.

Коновалова задержали утром во время пробежки, за несколько часов до акции из-за выборов в Мосгордуму. На Тверской улице его сбили с ног сотрудники полиции, повалив с тротуара на проезжую часть, выкрутили ему руки и схватили за ноги, следовало из жалобы в ЕСПЧ. В такой позе Коновалова несли несколько метров, затем «опустили его на асфальт таким образом, что тело лежало в одной плоскости, а ноги в другой (на бордюре)», говорилось в документе.

«Большие берцовые кости располагались на выпирающем бордюрном камне, при этом сотрудники полиции с силой наступали на ноги заявителя, периодически усиливая нажатия и причиняя ему сильную физическую боль. В ходе данной ситуации сотрудники полиции в грубой форме высказывали шутки в адрес заявителя, выражались нецензурной лексикой», — сообщала защита дизайнера.

Коновалова доставили в отдел полиции по району Аэропорт, приехавшие медики отвезли его в больницу, где нашли «закрытый неосложненный внутрисуставный перелом межмыщелкового возвышения правой большеберцовой кости».

Дизайнер требовал от СК проверить действия сотрудников полиции, которые «с необоснованной чрезмерной жестокостью применили к нему физическую силу». Глава следственного отдела по Тверскому району СУ СКР по ЦАО Москвы Владимир Чернобривый в ответ заявил, что Коновалов участвовал в несогласованном публичном мероприятии и «при таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными». Чернобривый подчеркнул, что жалоба дизайнера «не содержит каких-либо объективных сведений» о совершенном ими преступлении. Защита дизайнера обжаловала бездействие следователей через суд, но он встал на сторону полиции и СКР.

Вместе с тем Коновалова оштрафовали на 10 тыс. руб. по административной статье о нарушении порядка проведения массовой акции, несмотря на то что его задержали за три часа до начала митинга. Впоследствии Мосгорсуд отменил решение о штрафе, но Савеловский суд вынес его повторно.

