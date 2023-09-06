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Саудовский принц заявил Путину о готовности сотрудничать с БРИКС

Саудовский принц выразил Путину готовность к экономическому партнерству с БРИКС
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Саудовское агентство печати.

«Обсуждался ряд вопросов, представляющих общий интерес, в том числе недавно состоявшийся саммит группы стран БРИКС, а также стремление Королевства к построению экономического партнерства и его стремление сотрудничать со странами БРИКС. Были подчеркнуты дальнейшие усилия по стабилизации глобальной энергетики», — указано в сообщении.

На сайте Кремля говорится, что президент «тепло поздравил саудовское руководство» с принятым решением о присоединении к БРИКС.

«Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате «ОПЕК плюс». Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — сказано в сообщении.

Саудовскую Аравию вместе с Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном и ОАЭ пригласили в БРИКС во время саммита в Йоханнесбурге. Их членство начнется с 2024 года.

Саудовский принц заявил Путину о готовности сотрудничать с БРИКС
Саудовский принц заявил Путину о готовности сотрудничать с БРИКС

Сейчас в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В середине августа южноафриканские власти заявили, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. О поддержке расширения позднее также заявили Китай и Индия.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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