Саудовский принц заявил Путину о готовности сотрудничать с БРИКС

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Саудовское агентство печати.

«Обсуждался ряд вопросов, представляющих общий интерес, в том числе недавно состоявшийся саммит группы стран БРИКС, а также стремление Королевства к построению экономического партнерства и его стремление сотрудничать со странами БРИКС. Были подчеркнуты дальнейшие усилия по стабилизации глобальной энергетики», — указано в сообщении.

На сайте Кремля говорится, что президент «тепло поздравил саудовское руководство» с принятым решением о присоединении к БРИКС.

«Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате «ОПЕК плюс». Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — сказано в сообщении.

Саудовскую Аравию вместе с Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном и ОАЭ пригласили в БРИКС во время саммита в Йоханнесбурге. Их членство начнется с 2024 года.