Мишустин назначил замминистра по развитию новых территорий

Новым замминистра назначен Вадим Васильев — по данным источника РБК, раньше он работал в Минфине. Чиновник будет курировать развитие республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей в составе России

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Вадим Васильев назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России, говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина. Ранее в Минстрое сообщили, что новый замминистра будет курировать развитие новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Источник РБК в правительстве уточнил, что Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина. РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.

Министр строительства Ирек Файзуллин 4 октября рассказал, что на этой неделе в ведомстве появились 116 новых сотрудников. «Связано это с федеральными адресными инвестиционными программами, специальным инфраструктурными проектами. И все социально-экономическое развитие новых территорий тоже вменено в обязанности Минстроя», — объяснил он.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России новых территорий после прошедших там референдумов. До 1 января 2026 года будет действовать переходный период, в течение которого регионы будут интегрированы в российские юридическую, финансовую, экономическую системы.

Еще в мае в Минстрое появился департамент по восстановлению «освобожденных территорий ДНР и ЛНР». Путин, объявляя о решении принять в состав России новые регионы 30 сентября, пообещал восстановить социальную инфраструктуру, жилье, промышленность на этих территориях.