Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 16:23
Финские пограничники назвали недопуск россиян самодеятельностью Finnair Политика, 21:31
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:26
Судью Верховного суда Украины с российским гражданством уволили Политика, 21:23
Мишустин назначил замминистра по развитию новых территорий Политика, 21:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:10
NYT сообщила об уверенности США в причастности Киева к убийству Дугиной Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:02
Хаби Алонсо возглавил клуб Азмуна и Лунева Спорт, 20:53
Брокер «Финам» запретит открывать позиции по евро с расчетами «сегодня» Инвестиции, 20:48
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 20:38
«Экономическая правда» узнала о санкциях Киева против патриарха и Авена Политика, 20:31
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:15
Bloomberg узнал дату коронации нового короля Великобритании Политика, 20:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Мишустин назначил замминистра по развитию новых территорий

Мишустин назначил Вадима Васильева замглавы Минстроя, он будет развивать новые территории
Новым замминистра назначен Вадим Васильев — по данным источника РБК, раньше он работал в Минфине. Чиновник будет курировать развитие республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей в составе России
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Вадим Васильев назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России, говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина. Ранее в Минстрое сообщили, что новый замминистра будет курировать развитие новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Источник РБК в правительстве уточнил, что Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина. РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.

Министр строительства Ирек Файзуллин 4 октября рассказал, что на этой неделе в ведомстве появились 116 новых сотрудников. «Связано это с федеральными адресными инвестиционными программами, специальным инфраструктурными проектами. И все социально-экономическое развитие новых территорий тоже вменено в обязанности Минстроя», — объяснил он.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России новых территорий после прошедших там референдумов. До 1 января 2026 года будет действовать переходный период, в течение которого регионы будут интегрированы в российские юридическую, финансовую, экономическую системы.

Еще в мае в Минстрое появился департамент по восстановлению «освобожденных территорий ДНР и ЛНР». Путин, объявляя о решении принять в состав России новые регионы 30 сентября, пообещал восстановить социальную инфраструктуру, жилье, промышленность на этих территориях.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Инна Деготькова Инна Деготькова
Михаил Мишустин Минстрой референдумы
Материалы по теме
Минэкономики оценило экономический потенциал присоединенных территорий
Экономика
Путин пообещал восстановить инфраструктуру ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Политика
Путин назначил глав новых регионов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter