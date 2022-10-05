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Bloomberg узнал дату коронации нового короля Великобритании

Bloomberg: нового короля Великобритании Карла III коронуют в июне 2023 года
Карла III коронуют на скромной церемонии 3 июня следующего года. Это формальная процедура — он стал королем автоматически после смерти своей матери Елизаветы II
Карл III
Карл III (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Новый король Великобритании Карл III может быть коронован 3 июня 2023 года, сообщил Bloomberg. При этом другие даты тоже обсуждаются, отметили источники агентства.

К тому времени Карлу III будет 74 года — он станет самым пожилым коронованным монархом в истории Британии, пишет Bloomberg. Ожидается скромная церемония, на ней будут присутствовать представители разных религий и общественных групп.

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По традиции во время коронации новый монарх будет восседать на кресле короля Эдуарда со скипетром и державой. На него наденут корону святого Эдуарда, созданную в XVII веке для короля Карла II. Обычно эти императорские драгоценности хранятся в Лондонском Тауэре.

Карл III (прежде — принц Чарльз) автоматически стал королем после смерти его матери Елизаветы II. Она правила страной 70 лет. 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой ее сын официально вступил в эту должность.

Елизавету II похоронили в королевской усыпальнице в часовне Виндзорского замка 19 сентября.

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