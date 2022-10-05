«Экономическая правда» узнала о санкциях Киева против патриарха и Авена

Всего под ограничениями окажутся 3600 человек. В их числе артисты с украинским гражданством, российские бизнесмены, главы администраций Херсонской и Запорожской областей

Сергей Кириенко и патриарх Кирилл (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил санкции против первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, бизнесмена Евгения Пригожина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили источники «Экономической правды».

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО 30 сентября. Впоследствии Минэкономики сообщило, что в тот день совет принял санкционный список, в который попали более 3600 физических и юридических лиц. «Экономическая правда» узнала имена некоторых из них.

Патриарх Кирилл и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион.

Бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Дмитрий Мазепин, Александр Мамут.

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук, которого страна в сентябре выдала России в рамках обмена пленными, и его жена Оксана Марченко.

Подозреваемый на Украине в госизмене и объявленный в международный розыск экс-депутат Илья Кива.

Артисты — граждане Украины: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак.

Глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо и глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий.

В числе юридических лиц, которых коснутся санкции Киева, издание называет «Татнефть» и «Татойл», предприятия группы ЛУКОЙЛ, региональные компании «Газпрома», конструкторское бюро «Арсенал» (входит в «Роскосмос»), двигателестроительную компанию ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в «Ростех») и радиотехническое предприятие РАТЕП (входит в «Алмаз-Антей»). Под санкциями окажутся «Альфа-банк Россия» и связанные со Сбербанком, ВТБ и «Открытием» компании, говорят источники издания.

Санкции СНБО подразумевают блокировку активов, ограничение торговли, запрет на въезд и другие меры. Их должен утвердить глава государства.

В начале сентября Зеленский объявил о санкциях против 606 россиян — это 28 членов Совета безопасности, 154 сенатора и 424 депутата.