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Зеленский проведет 30 сентября срочное заседание СНБО

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский проведет 30 сентября срочное заседание СНБО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на пятницу, 30 сентября, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Повестка дня и другие подробности будут объявлены позже», — написал Никифоров в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

В Кремле ранее сообщили, что днем 30 сентября президент Владимир Путин подпишет договоры о включении в состав России новых территорий.

Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября. Согласно результатам, которые объявили местные власти, участники голосования поддержали идею вхождения в состав России.

Украина считает референдумы незаконными и обвиняет Россию в попытках аннексии. Евросоюз и США начали готовить новые санкции.

Теги
Персоны
СНБО Украины заседание Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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