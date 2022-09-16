В Валуйках восстановили подачу электричества после обстрела

В городе Валуйки Белгородской области почти полностью восстановили электроснабжение после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Валуйках полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной. Здесь проводятся дополнительные оперативные мероприятия», — написал он.

По его словам, утром власти продолжат подомовый обход, чтобы оценить весь масштаб разрушений. Гладков пообещал жителям помочь в восстановлении домов и автомобилей.

Ранее губернатор сообщил, что при обстреле Валуйков один человек погиб, еще двое получили ранения. Там сработала система ПВО, но разрушений избежать не удалось. В результата была повреждена подстанция, что привело к обесточиванию. Кроме того, загорелись восемь частных домов и три автомобиля.