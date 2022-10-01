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Минобороны России решило не мобилизовывать студентов частных вузов
Студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не подпадут под частичную мобилизкация, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Он напомнил, что студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. «Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — пояснил Шойгу.
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