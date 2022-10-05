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Песков назвал обязательным участие России в проверке ЧП на газопроводах

Песков: участие российской стороны в обследовании «Северных потоков» обязательно
Россия в обязательном порядке должна участвовать как в обследовании мест повреждений «Северных потоков», так и в целом в расследовании случившегося, заявили в Кремле
«Газпром» GAZP ₽206,34 -2,08% Купить
Фото: The Swedish Coast Guard / Global Look Press
Фото: The Swedish Coast Guard / Global Look Press

Заявления о том, что России нужно отказать в участии в расследовании аварий на «Северных потоках», настораживают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

После ЧП на трубопроводах вокруг места аварии ввели зону безопасности радиусом пять миль. В связи с этим Пескова спросили, означает ли это, что «Газпром» и его подрядчики не будут иметь доступа к месту утечек и не смогут начать исследования для проведения ремонта в будущем.

«Пока из тех пресс-конференций, которые были и в Дании, и в Швеции, мы слышали такие настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет. Мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждений и расследовании произошедшего должно быть обязательно», — ответил пресс-секретарь.

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Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что отказать России в участии в расследовании ЧП намерено правительство Дании.

По ее словам, министр иностранных дел этой страны Йеппе Кофод дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в специальном заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия. Это решение Кофод объяснил тем, что Россия пытается «задать курс обсуждению диверсии <…> и отвлечь внимание от событий на Украине», заявила Захарова.

«Датский министр дошел до того, что обвинил российскую сторону в «распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов». Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных», — сообщила представитель МИДа.

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Утечки на «Северных потоках» произошли в конце сентября на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Российские власти заявили, что диверсию на трубопроводах устроили «англосаксы», которым «выгодно» нарушение поставок. В НАТО причастность какой-либо из своих стран опровергли.

Расследованием случившегося занялись Дания и Швеция, в водах которых произошло ЧП, также к ним присоединилась Германия. Датские и шведские власти считают, что трубопроводы были повреждены намеренно. По словам местных сейсмологов, на них произошли взрывы.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
Северный поток авария Дания расследование Дмитрий Песков Кремль
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