Патрушев обвинил Запад в стремлении перенести военные действия в Россию

Западные страны рассчитывают, что «за счет разжигания конфликтов» им удастся решить скопившиеся экономические проблемы, заявил Патрушев

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

США, Великобритания и их западные сателлиты стремятся затянуть военные действия на Украине и перенести их на территорию России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Крыму.

«При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной. Цель — подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет», — сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, западные страны рассчитывают, что «за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн», им «вновь удастся решить скопившиеся» экономические проблемы, в том числе «проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более $30 трлн».

«Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним за океан», — заявил секретарь Совета безопасности.

О том, что Запад подталкивает Украину к переносу боевых действий на территорию России, в обращении к россиянам 21 сентября также заявил президент Владимир Путин. По его словам, эти страны уже пустили в ход «ядерный шантаж». При этом у России тоже есть «различные средства поражения» и при угрозе целостности своей территории она может их использовать, подчеркнул президент, добавив, что «это не блеф». Ранее, 4 октября, Путин подписал договоры о принятии в состав России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В НАТО риторику российского президента назвали «опасной и безответственной». По словам главы альянса Йенса Столтенберга, Путину ясно дали понять, что «любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России».