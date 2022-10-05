Патрушев обвинил Запад в стремлении перенести военные действия в Россию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 12:34
За сутки в России на 18,4% снизилось число госпитализаций с COVID-19 Общество, 12:34
Суд отказался заочно арестовать экс-редактора «Первого» Овсянникову Политика, 12:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:33
Почему у военкомата пока нет права забрать ваш автомобиль. Ответы юристов Авто, 12:33
В ЕС приняли закон о переходе на единый стандарт зарядки для смартфонов Life, 12:24
«Росконгресс» объявил даты ПМЭФ-2023 Экономика, 12:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
К анализировавшему результаты выборов ученому Шпилькину пришли с обыском Политика, 12:19
Семин оценил дебютный гол Кварацхелии в Лиге чемпионов за «Наполи» Спорт, 12:17
МИД сообщил, что управление ЗАЭС перейдет профильным ведомствам из России Политика, 12:13
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
Патрушев заявил, что переговоры между Киевом и Москвой сорвали США Политика, 12:07
Под китайской маркой Omoda выйдут 2 новых кроссовера. Подробности Авто, 12:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Патрушев обвинил Запад в стремлении перенести военные действия в Россию

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад хочет перенести боевые действия с Украины в Россию
Западные страны рассчитывают, что «за счет разжигания конфликтов» им удастся решить скопившиеся экономические проблемы, заявил Патрушев
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

США, Великобритания и их западные сателлиты стремятся затянуть военные действия на Украине и перенести их на территорию России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Крыму.

«При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной. Цель — подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет», — сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, западные страны рассчитывают, что «за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн», им «вновь удастся решить скопившиеся» экономические проблемы, в том числе «проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более $30 трлн».

«Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним за океан», — заявил секретарь Совета безопасности.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

О том, что Запад подталкивает Украину к переносу боевых действий на территорию России, в обращении к россиянам 21 сентября также заявил президент Владимир Путин. По его словам, эти страны уже пустили в ход «ядерный шантаж». При этом у России тоже есть «различные средства поражения» и при угрозе целостности своей территории она может их использовать, подчеркнул президент, добавив, что «это не блеф». Ранее, 4 октября, Путин подписал договоры о принятии в состав России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В НАТО риторику российского президента назвали «опасной и безответственной». По словам главы альянса Йенса Столтенберга, Путину ясно дали понять, что «любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Николай Патрушев Совет безопасности России Запад Украина
Материалы по теме
Лавров назвал непринципиальным признание Западом новых регионов России
Политика
Путин заявил, что Запад «искал и ищет новый шанс развалить Россию»
Политика
Байден заявил, что США поддержат Украину в возвращении территорий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter