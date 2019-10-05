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Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России
Посольство России в стране официально запросило доступ к задержанной журналистке и информацию о причинах задержания. Иранцы пообещали дать ответ в ближайшее время, не уточнив информации о возможном скором освобождении Юлии Юзик
Юлия Юзик (Фото: Смирнов Василий / ТАСС)

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрей Ганенко.

«Сегодня была официальная встреча посла России в Тегеране с коллегами из консульского департамент МИД Ирана, где мы официально запросили консульский доступ к Юлии Юзик и разъяснения по поводу того, по какой причине она была задержана и что ей вменяется. Иранцы приняли к сведению наше обращение и обещали ответить в ближайшее время», — заявил он.

«Распространенную вчера информацию о том, что якобы Юлия Юзик в скором времени будет освобождена, нам не подтвердили. Не опровергли, но и не подтвердили», — добавил Ганенко.

Общество
Власти Ирана пообещали отпустить задержанную российскую журналистку

4 октября о том, что Юзик скоро отпустят, сообщил агентству «РИА Новости» официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави. Как уточняет ТАСС, об этом же говорил посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана задержали в Иране в начале октября по подозрению в шпионаже. По словам Бориса Войцеховского, бывшего мужа Юзик, изначально у нее отобрали паспорт после прилета в Тегеран, пообещав вернуть на вылете из страны, а через несколько дней к ней в номер, выбив дверь, ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции и обвинили ее в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Авторы: Артём Губенко, Александра Юшкявичюте
Теги: журналистка, задержание, Иран, новости РБК
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Посольство России предупредило журналистов об опасности работы в Иране
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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
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