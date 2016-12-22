Голикова назвала школьникам десять принципов успешного человека

По мнению вице-премьера, главные принципы успешности человека — знание иностранных языков, критический взгляд на мир, готовность узнавать что-то новое каждый день

Татьяна Голикова (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главным принципом успешного человека считает знание иностранных языков. Ее слова передает «РИА Новости».

«Свободное общение открывает перед вами достаточно широкие возможности для того, чтобы быть востребованными», — сказала Голикова одиннадцатиклассникам во время открытого урока в московской школе №2030. Она добавила, что главные принципы успешности были сформулированы благодаря «опросу среди наших коллег».

Вторым принципом Голикова назвала «узнавать что-то новое каждый день», третьим — оценивать себя и окружающих «по реальным делам, а не по словам и декларациям». Кроме того, стоит работать с теми, кто сильнее. «Мы все пытаемся опираться на тех людей, которые для нас представляют что-то интересное», — отметила вице-премьер.

Также важно заниматься работой, которая нравится, не пренебрегать чтением, изучать новые технологии. Восьмой принцип — нетворкинг. «Это формирование крупных коллективов, общение, возможность посредством сетей общаться и получать новые знания», — подчеркнула Голикова.

Последние два принципа, по словам вице-премьера, — смотреть на все с критической точки зрения и пробовать новое.

Президент Владимир Путин в сентябре во время встречи с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи говорил, какие, по его мнению, профессии будут самыми востребованными в будущем. По его словам, могут быть востребованы эксперты в таких областях, как «большие числа» и их обработка, в области создания искусственного интеллекта, летательных, подводных, наземных и «каких угодно аппаратов». Он добавил, что важно уметь работать «на стыке наук и знаний».