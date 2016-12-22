Голикова раскрыла роль пожилых на примере гидов, брокеров и своей бабушки

Вице-премьер рассказала о своей семье и активных людях старшего возраста. По мнению Голиковой, роль пожилых людей становится все важнее из-за роста продолжительности жизни

Татьяна Голикова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российский вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова написала для журнала «Русский пионер» колонку об отношении общества к старшему поколению и о роли пожилых.

В своей колонке Голикова призналась, что подобные вопросы для нее «всегда очень личные», и отметила, что вопрос ухода за пожилыми людьми становится все более актуальным с каждым годом.

«Старшее поколение — это некий фундамент, основа нашей жизни», — рассуждает вице-премьер. «Бабушки и мамы воспитывают детей, помогают во всем молодым. Потом приходит момент, когда уже они нуждаются в нашей заботе», — пишет Голикова.

Она рассказала, что с 8 лет ее воспитывала «строгая, серьезная и очень боевая» бабушка. «У всех есть родители, которые стареют с годами, у всех есть бабушки и дедушки, близкие пожилые родственники», — пишет Голикова.

В вопросе ухода за пожилыми самым главным аспектом она назвала «зрелость общества», то есть отношение к пожилым людям. Кроме того, по ее мнению, важно то, как сами пожилые относятся к себе.

«Кто-то в 60 лет считает себя бабушкой или дедушкой и чувствует себя старым и дряхлым в свои годы. Кто-то — и их действительно много — молод душой, бодр, полон идей и планов», — пишет Голикова. В качестве примера она привела Музей истории старообрядцев, открытый в деревне Медвежская в Республике Коми бывшимбиблиотекарем, и курсы экскурсоводов для пожилых, организованные пенсионеркой в Выборге.​

«Есть среди активных пожилых людей и общественники, художники, брокеры! В целом совершенно ясно, что это увлеченные люди, которые должны и могут стать нам всем примером».

Голикова в своей колонке рассказала о «концепции активного долголетия», которую решило разработать российское правительство. Для этого нужно изучить «неиспользованный потенциал пожилых людей в обществе, качество человеческого капитала пожилых людей и его реализацию». Вице-премьер также напомнила, что с 2022 года в России начнет действовать система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами с господдержкой.

«Продолжительность жизни увеличивается (к счастью!), и людей старшего возраста становится больше. Государство учитывает эти изменения», — пишет она.

3 октября Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для женщин будет повышен с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В тот же день закон подписал президент Владимир Путин. До этого он объявил о смягчении условий пенсионной реформы: в первоначальном варианте, предложенном правительством, женщинам предлагалось выходить на пенсию в 63 года.