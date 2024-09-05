Путин назвал проблему с позицией США по Ближнему Востоку

Путин связал проблему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке с попытками США монополизировать процесс. По его словам, России «добивается определенных результатов» в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Проблема урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, связана с попытками США его монополизировать, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«Позиция России не носит конъюнктурного характера. Она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше и которые, на мой взгляд, должны лежать в основе урегулирования. Это, прежде всего, создание двух независимых государств. Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в США. Но, к сожалению, этот вопрос не был решен, и именно он лежит в основе сегодняшнего обострения ситуации и противостояния», — сказал он.

По словам президента, «США не рассматривается как страна с нейтральными позициями, и в этом проблема». «Мы будем делать все, что от нас зависит, и я говорил об этом на недавней встрече с господином [президентом Палестины Махмудом] Аббасом, он был в Москве, чтобы внести свой вклад в урегулирование этого застарелого и очень тяжелого кризиса», — заявил Путин.

Он добавил, что Россия принимает усилия для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, и «добивается определенных результатов».