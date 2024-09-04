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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС выложил видео с «последним посланием» убитого в Газе россиянина

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На опубликованном исламистской группировкой видео россиянин критикует правительство Нетаньяху. Тела шести убитых заложников нашли 31 августа, на них были следы пулевых ранений, сообщал Ynet

ХАМАС выложил видео с «последним посланием» убитого в Газе россиянина
Video

Палестинская исламистская группировка ХАМАС опубликовала в своем телеграм-канале видео с «последним посланием» 32-летнего заложника с российским и израильским гражданством Александра Лобанова, чье тело было обнаружено в туннеле под Рафахом 31 августа.

Лобанов говорит на иврите, видеоролик сопровождается субтитрами на арабском и английском, а отдельные реплики россиянина повторяются в нем по нескольку раз. Израильские власти и объединение семей заложников ранее говорили, что в подобных видео пленные зачитывают заготовленный ХАМАС текст.

Лобанов рассказал, что он и другие заложники находятся в крайне тяжелом положении и сталкиваются с нехваткой воды, еды и предметов личной гигиены. По его словам, заложникам страшно, они испытывают проблемы со сном. Лобанов также рассказал, что боевики ХАМАС перевозили его с одного места на другое десять раз, «чтобы спасти мою жизнь».

«Я обращаюсь к [премьер-министру Биньямину] Нетаньяху и правительству Израиля. Вы потерпели неудачу и пренебрегли нами 7 октября. И сейчас вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми. Вы просто убиваете нас тем, что не пошли на сделку», — заявил Лобанов.

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Фото:Raneen Sawafta / Reuters

Тела Лобанова и еще пятерых заложников были обнаружены в секторе Газа в субботу. Согласно судебно-медицинской экспертизе, они были убиты с близкого расстояния 48–72 часами ранее — 29 августа или ранним утром 30-го. Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить высокую цену за убийство пленных.

Военное крыло палестинской группировки, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», сообщило, что после июньского рейда израильской армии, в результате которого были освобождены четыре заложника, изменило инструкции для охранников заложников на случай, если израильские военные приблизятся к пленникам. Его пресс-секретарь Абу Обайда пригрозил, что любые попытки освободить пленных военным путем приведут к их гибели.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
ХАМАС Израиль заложники россияне палестино-израильский конфликт
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