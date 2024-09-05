В США увидели «повод для беспокойства» в перестановках на Украине
Кадровые перестановки в правительстве Украины могут стать «поводом для беспокойства» в США, сказал газете Politico неназванный представитель американской администрации. Он не привел подробностей.
Издание отмечает, что западные союзники пока не делали публичных замечаний по поводу изменений в составе кабмина Украины, «несмотря на некоторую обеспокоенность по поводу того, что президент Владимир Зеленский наполняет свое правительство лояльными людьми».
На фоне коррупционных дел на Украине США в прошлом не раз призывали Киев проверять чиновников, чтобы не допускать политических и финансовых злоупотреблений, и включить в состав правительства больше представителей гражданского общества, пишет Politico.
По словам украинского чиновника, близкого к Зеленскому, цель перестановок — перезагрузить правительство. «Стиль правления Зеленского — время от времени перетасовывать правительство, чтобы оно стало более энергичным и эффективным», — заявил газете украинский политолог и глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
При этом другой чиновник связывает отставку главы МИДа Дмитрия Кулебы (возглавил министерство в 2020 году) с разногласиями с главой офиса президента Андреем Ермаком: «Все знали, что у них был конфликт. Однажды я был свидетелем одного из эпизодов». Зеленский на заседании фракции «Слуги народа» в начале недели заявил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». После его отставки министерство возглавит замглавы МИДа Андрей Сибига.
В «Слуге народа» заявили, что в рамках «большой перезагрузки правительства» были запланированы отставки половины состава кабмина. Свои посты покинули министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирина Верещук, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
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