Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Буферная зона у границ России должна простираться до Польши, если украинские власти получат в свое распоряжение дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

«Очевидно, нам нужно на будущее создавать санитарный кордон, чтобы к нам ничего не прилетало. Какого размера он будет — никто не знает, но он должен быть достаточным», — сказала замглавы Совбеза.

Он уточнил, что, если Украина получит дальнобойные ракеты, то «этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, до Польши».

О необходимости создания санитарной зоны на границе с Украиной неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

В июне 2023 года он сказал, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся.

В июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают работу по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области для предотвращения обстрелов Белгорода и Белгородской области.

Песков уточнил тогда, что реализация этой задачи может быть растянута во времени.