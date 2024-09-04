 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»

Медведев: санитарный кордон может простираться до границ Польши
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Буферная зона у границ России должна простираться до Польши, если украинские власти получат в свое распоряжение дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

«Очевидно, нам нужно на будущее создавать санитарный кордон, чтобы к нам ничего не прилетало. Какого размера он будет — никто не знает, но он должен быть достаточным», — сказала замглавы Совбеза.

Он уточнил, что, если Украина получит дальнобойные ракеты, то «этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, до Польши».

Кремль ответил на вопрос о сроках создания «санитарной зоны»
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

О необходимости создания санитарной зоны на границе с Украиной неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

В июне 2023 года он сказал, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся.

В июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают работу по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области для предотвращения обстрелов Белгорода и Белгородской области.

Песков уточнил тогда, что реализация этой задачи может быть растянута во времени.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Украина баллистические ракеты крылатые ракеты
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Песков не увидел провала создания санитарной зоны у Белгородской области
Политика
Путин допустил новые решения о санитарной зоне на Украине
Политика
Кремль ответил на вопрос о сроках создания «санитарной зоны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 17:35
Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и ПетербургомОбщество, 22:37
Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве УкраиныПолитика, 22:27
Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человекОбщество, 22:07
В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроковСпорт, 22:02
Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»Политика, 22:02
Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелилиОбщество, 22:01
Тренер «Адмирала» покинул площадку после попадания шайбы в головуСпорт, 22:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин поздравил победившую с мировым рекордом на Паралимпиаде россиянкуСпорт, 21:34
Задержанных сотрудников Центра временного содержания мигрантов арестовалиОбщество, 21:22
Симоньян словом «проснулись» ответила на санкции СШАПолитика, 21:14
«Все мы постарались»: почему Россия приостановила соцвыплаты в АбхазииПолитика, 21:13
США ввели санкции против RT и СимоньянПолитика, 21:05
Какие украинские чиновники и военные ушли в отставку. ИнфографикаПолитика, 21:00
В Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города ГлуховаПолитика, 20:32