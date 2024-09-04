 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Малой Локни и Комаровки в Курской области, двое украинцев сдались в плен, сообщило Минобороны
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Малая Локня и Комаровка в Курской области, сообщило Минобороны.

Также, по данным ведомства, сорваны попытки атак ВСУ в районе населенных пунктов Коренево, Ольговка и Погребки. Противник потерял боевую бронированную машину и три автомобиля, двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Кубаткин, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Обуховка, Снагость и Успеновка. Также были нанесены удары по личному составу и резервной военной технике противника в соседней Сумской области.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

За минувшие сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц техники, за все время наступления в Курской области — более 9,7 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц техники.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России отчитывалось о наращивании темпов наступления в ДНР. С того момента ведомство сообщало об установлении контроля над рядом населенных пунктов, в том числе Нью-Йорком (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевым к юго-востоку от Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей курской операции создание «буферной зоны», но признавал, что она не помогла ВСУ в Донбассе. Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в провале планов Киева в Курской области и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в этот регион.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Элтон Джон частично ослеп

На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке

Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Курская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Политика
Алаудинов назвал решающим бой в Курской области
Политика
Минобороны сообщило о потере ВСУ более 9,3 тыс. бойцов в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Зеленский связал кадровые перестановки в кабмине с ожиданием важной осениПолитика, 15:09
К новым владельцам «Яндекса» подан второй иск от частных инвесторовИнвестиции, 15:05
Юристы из ЕС предупредили о «вечном двигателе» санкций против РоссииПолитика, 15:00
Премьер Грузии предупредил о беспорядках после выборов в октябреПолитика, 14:58
Bloomberg узнал, чем планирует заняться Кулеба после отставкиПолитика, 14:57
NVIDIA потеряла $279 млрд капитализации за день. Что случилосьИнвестиции, 14:48
У обломков «Титаника» нашли потерянную статую «Дианы Версальской»Общество, 14:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сеуле завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводненийПолитика, 14:44
Минобороны отчиталось о сбитом над Курской областью беспилотникеПолитика, 14:43
Как построить лучший клиентский сервис офлайн и победить конкурентовPro, 14:42
Щербакова сообщила об отсутствии планов выступать на соревнованияхСпорт, 14:41
Суд арестовал имущество дочери генерал-лейтенанта КузнецоваОбщество, 14:41
Захарова рассказала, как Россия оценивает провокации в ПриднестровьеПолитика, 14:39
От ГУЛАГа до Кубка Стэнли. Как складывалась жизнь Владимира БуреСпорт, 14:29