Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Малой Локни и Комаровки в Курской области, двое украинцев сдались в плен, сообщило Минобороны

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Малая Локня и Комаровка в Курской области, сообщило Минобороны.

Также, по данным ведомства, сорваны попытки атак ВСУ в районе населенных пунктов Коренево, Ольговка и Погребки. Противник потерял боевую бронированную машину и три автомобиля, двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Кубаткин, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Обуховка, Снагость и Успеновка. Также были нанесены удары по личному составу и резервной военной технике противника в соседней Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц техники, за все время наступления в Курской области — более 9,7 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц техники.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России отчитывалось о наращивании темпов наступления в ДНР. С того момента ведомство сообщало об установлении контроля над рядом населенных пунктов, в том числе Нью-Йорком (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевым к юго-востоку от Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей курской операции создание «буферной зоны», но признавал, что она не помогла ВСУ в Донбассе. Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в провале планов Киева в Курской области и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в этот регион.