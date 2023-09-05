Путин предложил собрать артефакты для проекта о Великой Отечественной

Проект должен охватывать ключевые события войны; в его рамках нужно продемонстрировать приказы нацистов, что стало бы «жестким напоминанием тем, кто забыл историю», заявил Путин. Он поддержал создание центра исторической памяти

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Президент Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа», предложил подготовить проект, посвященный Великой Отечественной войне, в рамках которого нужно собрать «артефакты и трофейные документы».

Проект должен охватывать ключевые события от начала и до конца войны, заявил Путин: от первых боев на границе до поднятия знамени Победы над Рейхстагом. «Резонансные приказы, ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии», — перечислил он.

«Для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы», — предложил Путин. Документы о преступлениях нацистов должны быть в открытом доступе, заявил президент, напомнив, что работа по их расследованию идет в рамках проекта «Без срока давности». Он отметил, что со многих дел, которые хранятся в ФСБ и Минобороны, сняли гриф секретности.

По мнению президента, демонстрация приказов нацистов стала бы «жестким напоминанием тем, кто забыл историю» и «достойным ответом тем, кто сегодня воюет с прошлым».

Путин считает, что России нужен национальный центр исторической памяти. О работе над созданием такого центра на базе Музея Победы в прошлом ноябре объявило Министерство культуры. Глава ведомства Ольга Любимова называла основными направлениями деятельности центра базу данных «Лица Победы», выставки «Подвиг народа», экспозиции военной техники под открытым небом и другие проекты.

Путин называл священной память о Великой Отечественной войне, заявив, что «она дает нам силы, силу служить нашей стране». Как показал июньский опрос ВЦИОМ, верно назвать дату ее начала смогли 75% участников исследования. В центре отметили, что это наибольший показатель за годы измерений и по сравнению с 2007 годом он вырос на 10 п.п.

В июле Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы, в котором поручил правительству утвердить план проведения праздничных мероприятий, предусмотреть участие глав иностранных государств.