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Четверть россиян не смогла вспомнить дату начала Великой Отечественной

ВЦИОМ: четверть россиян не смогла вспомнить дату начала Великой Отечественной войны
В 2023-м верно назвать дату начала Великой Отечественной смогло наибольшее число опрошенных россиян за время подобных опросов, однако 25% респондентов все еще затрудняются с ответом
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Среди опрошенных ВЦИОМ россиян в этом году вспомнить дату, когда началась Великая Отечественная война, смогли 75%, говорится в сообщении исследовательского центра. Там отметили, что это наибольший показатель за годы измерений и по сравнению с 2007 годом он вырос на 10 п. п.

Молодежь реже демонстрирует знание даты начала Великой Отечественной войны, чем старшее поколение. Верный ответ назвали 85-86% россиян старше 45 лет, среди молодежи 18-24 лет — уже 66%, еще меньше — в группе 25-34-летних — 57%.

ВЦИОМ выяснил, что 22 июня, который официально называется Днем памяти и скорби, половина россиян делает «что-то особое». Среди перечисленных вариантов:

  • почтение памяти внутри семьи — 28% (например, встречи с родственниками, застолье и сто грамм «на помин» и т. д.);
  • традиционные практики скорби — 18% (возложение цветов к памятникам, посещение кладбищ и т. п.);
  • участие в общественных мероприятиях — 12%;
  • религиозная скорбь — 6% (посещение храмов, молитвы и др.);
  • обращение к культуре военных лет — 5% (просмотр фильмов, чтение книг о войне и т. д.)

43% россиян никак не отмечают этот день.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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Великая Отечественная война началась 82 года назад, 22 июня 1941 года.

Сегодня, 22 июня, президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, чтобы почтить память погибших в войне, а также положил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы.По всей стране проходят различные акции памяти, одна из них — «Свеча памяти», когда в четыре часа утра — в это время началась война — в памятных местах зажигают свечи. Например, у главного храма Вооруженных сил зажгли 1418 свечей — по числу дней, сколько шла Великая Отечественная.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великая Отечественная война память ВЦИОМ
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