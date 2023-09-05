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В Ереване отвергли обвинения в превращении в «антироссийский инструмент»

Рубинян: Армения не является антироссийским инструментом на Кавказе
Виды Армении
Виды Армении (Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС)

Ереван не является антироссийским инструментом по вытеснению России из региона Южного Кавказа. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян в эфире Общественного телевидения Армении.

«Нет какого-либо факта, свидетельствующего об этом, и не может быть достоверного анализа, свидетельствующего об этом, поскольку Армения всегда ставила себя вне геополитических столкновений», — сказал он.

По словам Рубиняна, Армения всегда выполняла все свои союзнические обязательства.

Дипломатический источник «РИА Новости» ранее сообщил, что Россию искусственно пытаются вытеснить с Южного Кавказа и используют Ереван как средство реализации этой цели.

Тогда он отметил, что «Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена», но и Армении не следовало бы становиться «орудием Запада».

Собеседник агентства отметил, что Ереван не в полной мере использует потенциал ОДКБ для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий. В частности, это проявилось в отказе дать согласие на размещение миссии организации и в выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС, отметил диписточник.

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«Точкой невозврата стали саммиты под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 году и Брюсселе 14 мая 2023 году, где армянское руководство сделало разворот на 180 градусов», — сказал он. По его словам, это максимально усложнило работу Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Рубинян, в свою очередь, назвал неверным утверждение, что власти предпочли наблюдателей ЕС наблюдателям ОДКБ.

«На тот момент темы миротворцев ОДКБ не было. До этого краткосрочная миссия ОДКБ, если помните, прибыла, то есть после сентябрьского азербайджанского нападения, но до Праги, приходила и уходила, то есть перед нами никогда не было выбора», — сказал он:

Рубинян напомнил, что тема наблюдателей ОДКБ открылась после того, как уже было принято решение о наблюдателях ЕС, а также отметил, что миссия ОДКБ не была отклонена.

Армения вместе с Россией входит в состав ОДКБ, ее устав предполагает совместные действия в случае угрозы безопасности, в том числе коллективную оборону. После столкновений между азербайджанской и армянской армиями в сентябре 2022 года Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но та выступила против решения проблемы силовым путем.

После этого Армения в январе 2023 года отказалась проводить на своей территории учения «Нерушимое братство-2023» и не стала подписывать совместную декларацию организации. Премьер-министр Никол Пашинян не исключал, что страна вовсе покинет ОДКБ.

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