ФСБ задержала мужчину за попытку купить секретную военную продукцию

Фото: РИА Новости

Оперативники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину — гражданина России, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

«Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», — говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что военная продукция была нужна задержанному для перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Материал дополняется.