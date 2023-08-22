Политика ,
0
ФСБ задержала мужчину за попытку купить секретную военную продукцию
ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить военную продукцию для перепродажи
Оперативники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину — гражданина России, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления ФСБ.
«Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», — говорится в сообщении.
В спецслужбе добавили, что военная продукция была нужна задержанному для перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.
Материал дополняется.