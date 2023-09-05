Ростовский митрополит объяснил уход «Вагнера» действием иконы

ЧВК «Вагнер» в течение одного дня появилось в центре Ростова-на-Дону, но после молебна иконе вернулось в прежние места расположения, считают в Донской епархии. Лукашенко тогда договорился о выводе вагнеровцев в Белоруссию

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ростову-на-Дону во время мятежа ЧВК «Вагнер» помогло заступничество Донской иконы Божией Матери, заявил глава Донской епархии митрополит Меркурий в интервью «Дон-ТР», запись опубликована на YouTube.

«После того как был молебен отслужен у иконы, через несколько часов некоторые начали покидать пределы города Ростова, оставив город целым и невредимым. Вот. То, что мы достаточно спокойно живем», — рассказал Меркурий, отметив, что это результат и «конечно, тех забот, которые прилагают наши военные».

Его точку зрения поддержал представитель митрополии Игорь Петровский. Он рассказал «Подъёму», что «в центре города легко могла начаться маленькая гражданская война, это было очень страшно», в народе витало напряжение, и тогда Меркурий решил собрал людей у иконы Божией матери. А через полтора часа после этого стало известно о начале отхода вагнеровцев из Ростова-на-Дону, продолжил он, верующие связали начало переговоров с основателем ЧВК Евгением Пригожиным с началом молебна.

Петровский рассказал, что в 1591 году такой же молебен совершили во время нашествия войска крымского хана Казы-Гирея, в результате чего оно ушло от Москвы.

ЧВК «Вагнер» зашло в Ростов-на-Дону утром 24 июня, Пригожин заявлял о контроле над военным аэродромом и другими военными объектами города. «Блокируем город Ростов и идем в Москву», — пояснял он свои планы. Напротив штаба Южного военного округа появились вооруженные вагнеровцы с тяжелой бронетехникой. Жители Ростова-на-Дону закупались продуктами, некоторые спешно покинули город.

Ситуацию удалось удалить при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. Он связался с Пригожиным и договорился, что тот отменит свои планы. «Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?» В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла» — «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну». Вот первый разговор шел». Соглашения предполагали, что ЧВК «Вагнер» переместится в Белоруссию.

Лукашенко 25 июня сказал, что гарантировал основателю ЧВК полную безопасность: «Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной», пересказывал он разговор с Пригожиным. Спустя два месяца бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Лукашенко затем сказал: «Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел».