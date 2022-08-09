США отказали Виннику в освобождении под залог из тюрьмы в Калифорнии

Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником и готовы оказать ему консульско-правовую помощь, подчеркнули в посольстве в США

Фото: Nicolas Economou / Zuma / TASS

Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег, не подлежит освобождению под залог из тюрьмы Санта-Рита штат Калифорния, говорится в его профайле.

«Не может быть освобожден под залог», — говорится на сайте тюрьмы, куда был определен Винник (цитата по «РИА Новости»).

В посольстве России в США рассказали агентству, что дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником и готовы оказать ему консульско-правовую помощь.

Винника задержали в Греции в 2017 году, по запросу США, где его подозревают в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В 2020 году его выдали Франции, где он отбыл наказание за отмывание средств (суд приговорил его к пяти годам тюрьмы). В августе этого года россиянина вновь отправили в Грецию для экстрадиции в США.

Семья Винника 5 августа сообщила, что его на частном самолете вывезли в Бостон, после чего доставили в Сан-Франциско. Посольство России в Вашингтоне сообщило, что США уведомили дипломатов об аресте россиянина.

Согласно обвинительному заключению, Винник и биржа криптовалют BTC-e, которую, по данным Вашингтона, он создал, вели нелицензионный бизнес, а также состояли в сговоре с целью отмывания денег и участвовали в незаконных денежных операциях. По данным Cointelegraph, ему грозит до 55 лет тюрьмы.

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6 августа Винник предстал перед судом в штате Калифорния. Его дело рассматривала мировой судья США Салли Ким.

В МИД России заявили, что Москва возмущена действиями властей Греции, которые «под нажимом США» выдали Винника «на расправу американской карательной юстиции».

Кроме США и Франции экстрадиции Винника добивалась Россия, властям которой он в 2018 году признался в хищении 750 млн руб.