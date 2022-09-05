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ЕС призвал освободить Ивана Сафронова

В Брюсселе призвали российские власти отказаться от преследования независимых журналистов. Сегодня, 5 сентября, Мосгорсуд вынесет Ивану Сафронову приговор: прокурор запросил для него 24 года строгого режима по делу о госизмене
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

ЕС призывает российские власти снять обвинения с журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и полностью освободить его из-под стражи, заявил в Twitter представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано.

«Систематическое преследование режимом независимых журналистов лишает граждан доступа к фактам», — подчеркнул он.

Сафронов — в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а с мая 2020 года — советник Дмитрия Рогозина, который до июля этого года был гендиректором «Роскосмоса». В июле 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК), вскоре ему было предъявлено обвинение. С тех пор он находится в СИЗО «Лефортово».

Фото:Владислав Шатило для РБК Председатель партии &laquo;Яблоко&raquo; Николай Рыбаков Правозащитница Марина Литвинович Фото:пресс-служба Мосгорсуда Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:Михаил Терещенко / ТАСС Фото:Владислав Шатило для РБК Фото:Владислав Шатило для РБК Адвокат И.Сафронова Даниил Никифоров (в центре) у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Фото:Владислав Шатило для РБК

По версии следствия, журналист сотрудничал со спецслужбами стран НАТО, в частности за $248 передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских вооруженных сил в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и германской разведке. Коллегу и приятеля Сафронова Мартина Лариша следствие называет агентом чешской разведки, утверждая, что Сафронов передавал Ларишу материалы для его информационного дайджеста о безопасности.

Мосгорсуд вынес приговор Ивану Сафронову. Что важно знать
Политика
Иван Сафронов

Сафронов вину отрицает и считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой. Он говорит, что не владел какими-либо госсекретами и не передавал их Ларишу, и указывает, что в деле нет доказательств корыстного мотива. В феврале на суде, где рассматривалась законность продления сроков его содержания под стражей, бывший журналист попросил три часа и ноутбук, чтобы доказать, что сведения, в передаче которых иностранной разведке его обвиняют, находятся в открытом доступе. Суд отказался удовлетворить это ходатайство защиты.

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Двое адвокатов журналиста, Иван Павлов (признан иноагентом) и Евгений Смирнов, покинули Россию. Еще один защитник Сафронова, Дмитрий Талантов, находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии.

В марте 2022 года дело Сафронова передали в суд. Прокуратура утверждает, что следствие установило и документально подтвердило, что с 2015 по 2019 год журналист собирал секретную и совершенно секретную информацию, «в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова».

Гособвинитель запросил для Сафронова 24 лет колонии строгого режима. 5 сентября Мосгорсуд вынесет приговор.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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